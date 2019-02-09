УЕФА разместил фото Кришито в анонсе матча «Фенербахче» — «Зенит»

Пресс-служба УЕФА по ошибке разместила в «Твиттере» фотографию итальянского защитника Доменико Кришито в анонсе первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся турецкий «Фенербахче» и российский «Зенит».

Напомним, 32-летний Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год, а затем вернулся в «Дженоа». В составе санкт-петербургского клуба провёл в общей сложности 225 матчей, в которых стал автором 20 забитых мячей, а также отметился 30 результативными передачами.

Матч «Фенербахче» — «Зенит» состоится 12 февраля. Встреча пройдёт в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу». Начало — в 20:55 мск. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 21 февраля и также начнётся в 20:55 мск.