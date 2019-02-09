Защитник «Леванте» Тоньо арестован по подозрению в вымогательстве

Защитник «Леванте» Тоньо Гарсия арестован по подозрению в вымогательстве и угрозах, сообщает Goal.com.



По информации источника, 29-летний испанский футболист был взят под стражу вместе с шестью другими фигурантами дела. Отмечается, что арестованные обвиняются в семи различных преступлениях, среди которых значатся вымогательство и угрозы. Также сообщается, что игрок задержан без возможности выхода под залог.



Тоньо выступает в составе «Леванте» с 2014 года. В среду, 6 февраля, испанский футболист подписал с клубом новое соглашение, рассчитанное до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Тоньо принял участие в 17 матчах за «Леванте» в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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