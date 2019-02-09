Роналдо: «Интер» навсегда останется в моём сердце

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо признался, что по-прежнему является фанатом миланского «Интера», за который выступал в течение пяти лет.

«Интер» навсегда останется в моём сердце. Это были прекрасные пять лет жизни в городе, который я полюбил, с любившими меня фанатами.

Люблю Милан и «Интер», верю, что это останется навсегда. Президент Массимо Моратти вдохновляет меня, он многому меня научил.

Сейчас я бы вёл себя по-другому. Я бы не поставил Моратти в трудное положение. Особенно в момент, когда я потребовал уволить тренера Купера. В противном случае я угрожал уйти. Но Моратти решил оставить Купера. Я не стал бы делать этого снова, а попытался изложить свою точку зрения по-другому.

Я был очень счастлив в Милане. Многому научился в команде", — приводит слова Роналдо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.