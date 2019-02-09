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«Ливерпуль» — «Борнмут»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Ливерпуль» — «Борнмут»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / Англия

Сегодня, 9 февраля, на стадионе «Энфилд» состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Борнмут». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу команд обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистентами главного судьи будут Гари Бесвик и Адам Нанн. В качестве резервного рефери выступит Майк Дин.

«Ливерпуль» набрал 62 очка в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Манчестер Сити». «Борнмут» (33) располагается на 10-м месте в таблице чемпионата Англии. В прошлом туре подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1), а «Борнмут» на выезде проиграл «Кардифф Сити» (0:2).

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