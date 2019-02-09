«Ливерпуль» — «Борнмут»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 9 февраля, на стадионе «Энфилд» состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Борнмут». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу команд обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистентами главного судьи будут Гари Бесвик и Адам Нанн. В качестве резервного рефери выступит Майк Дин.



«Ливерпуль» набрал 62 очка в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Манчестер Сити». «Борнмут» (33) располагается на 10-м месте в таблице чемпионата Англии. В прошлом туре подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1), а «Борнмут» на выезде проиграл «Кардифф Сити» (0:2).