Сёмин — Смолову: желаю тебе хорошего настроения и побольше работать на поле

Московский «Локомотив» поздравил нападающего команды Фёдора Смолова с днём рождения. Сегодня, 9 февраля, российскому футболисту исполняется 29 лет.



Главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин лично поздравил игрока и пожелал Смолову хорошего настроения и большого количества тренировок. Позже московская команда организовала живой коридор для именинника.

Видео доступно на странице «Локомотива» в «Твиттере».

Смолов перешёл из «Краснодара» в московский «Локомотив» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 12 матчах за «железнодорожников» в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.



Московский «Локомотив» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Росийской Премьер-лиги.