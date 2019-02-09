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«Боруссия» М рассматривает форварда «Челси» К. Азара в качестве замены Т. Азару

«Боруссия» М рассматривает форварда «Челси» К. Азара в качестве замены Т. Азару
Футбол / Англия

Мёнхенгладбахская «Боруссия» проявляет интерес к бельгийскому нападающему «Челси» Килиану Азару. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру форварда в качестве замены его брату, форварду Торгану Азару.

Ранее сообщалось, что Торган отказывается продлевать с «Боруссией» контракт, который истекает летом 2020 года, поэтому немцы могут продать его за € 42 млн. Интерес к Торгану проявляют «Севилья», «Валенсия», мадридский «Атлетико», «Челси» и «Ливерпуль».

Что касается 23-летнего Килиана, в нынешнем сезоне он выступает за бельгийский «Серкль Брюгге» на правах аренды. В 13 матчах чемпионата Бельгии стал автором двух забитых мячей. Его контракт с «Челси» действует до лета 2020 года.

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