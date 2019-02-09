Балотелли: игроки «Марселя» впустили меня в семью

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли рассказал об адаптации в новой команде. Напомним, итальянский форвард забил два мяча в последних трёх матчах за «Марсель» в чемпионате Франции.



«Матч с „Дижоном“ мы начали не очень хорошо, пропустили быстрый гол. Но стоит отметить, что реакция команды была быстрой и чёткой. Конечно, мне всегда хочется забивать, но первостепенной задачей является победа команды.



Моё состояние постепенно улучшается, но я пока не готов проводить на поле по 90 минут. Руди Гарсия — отличный тренер, он понимает, что важно игрокам. Некоторые тренеры отстранены от футболистов, но он не такой. С ним я сразу почувствовал себя частью команды. Игроки приняли меня в семью», — приводит слова Балотелли AFP.