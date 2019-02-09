Дом президента «Марселя» обокрали, ущерб составил около € 100 тыс.

Дом президента «Марселя» Жака-Анри Эйро подвергся ограблению во время гостевого матча 24-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» (2:1). Об этом сообщает RMC Sport.

Среди похищенных ценностей оказались в основном драгоценности. Общая стоимость украденного составила около € 100 тыс.

50-летний Эйро является предпринимателем. Президентом «Марселя» он стал в октябре 2016 года.

После 24 туров «Марсель», набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. От третьего места, дающего право принять участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне, марсельский клуб отстаёт на шесть очков. Следующий матч в Лиге 1 «Марсель» проведёт 16 февраля на своём поле с «Амьеном».