Единственным зрителем матча «Марсель» — «Бордо» стал кот

Матч 18-го тура чемпионата Франции, в котором «Марсель» принимал «Бордо», прошёл без зрителей. Стадион «Велодром» в Марселе был дисквалифицирован. Единственным, кто был замечен на трибунах, стал кот, который привлек внимание фоторепортёров.

Кроме чёрно-белого кота, посмотреть игру с трибун «Велодрома» смогли только руководители клубов и футболисты, не принимавшие участие в матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Матч проходил без зрителей из-за инцидентов, произошедших в ходе игры с «Лиллем» (1:0), который прерывался в первом и втором таймах после того, как болельщики «Марселя» начали забрасывать поле файерами и петардами.

«Марсель» набрал 34 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, «Бордо» (28) располагается на 12-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 56 очков в 21 матче.

В следующем туре «Марсель» на выезде сыграет с «Дижоном» 8 февраля, а «Бордо» проведёт матч с «ПСЖ» 9 февраля.