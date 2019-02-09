Морьентес: Винисиус может стать игроком топ-уровня

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес считает, что бразильский форвард «Королевского клуба» Винисиус Жуниор может стать суперзвездой.

«Если Винисиус продолжит играть так же, как сейчас, он станет игроком топ-уровня. Я в этом не сомневаюсь. Он ещё молод, мы должны быть осторожными, чтобы не обременять его чрезмерной ответственностью, особенно в таком клубе, как «Реал».



Винисиус напоминает мне Савио как по стилю игры, так и по позиции слева. У них схожие черты характера, смелость, скорость и способность обыграть «один в один». Они быстро адаптировались к стилю футбола, отличному от бразильского», — приводит слова Морьентеса Goal.

В нынешнем сезоне 18-летний Винисиус провёл 11 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два гола.