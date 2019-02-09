Гаттузо: в матче «Милана» с «Кальяри» ставки будут очень высокими

Главный тренер «Милана" Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 23-го тура Серии А с «Кальяри», который состоится 10 февраля, в воскресенье.

«У наших игроков была возможность немного отдохнуть на этой неделе. Мы играли до других, что помогло нам. Матч с «Кальяри» будет тяжёлым, ставки очень высоки, особенно учитывая результаты матчей конкурентов.

«Сан-Сиро» — стадион, который может гнать свою команду вперёд. Когда там находятся 50—60 тысяч человек, чувствуешь это давление. Но и мы должны чем-то ответить нашим фанатам. Чтобы превратить стадион в шумящий котёл, нужно играть в хороший футбол.

Нам нужно прибавлять в технических аспектах, заполнять штрафную. Иногда нам мешает собственная лень. Нужно играть с желанием, понимать, чего мы хотим сделать», — приводит слова Гаттузо пресс-служба «Милана».