«Милан» интересуется игроками «Марселя» Камара и Товеном

«Милан» проявляет интерес сразу к двоим игрокам «Марселя» — защитнику Бубакару Камара и полузащитнику Флорьяну Товену. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, представители «Милана» присутствовали на матче 24-го тура чемпионата Франции, в котором «Марсель» обыграл «Дижон» со счётом 2:1, а Товен отметился голевой передачей. Возможно, в ближайшее время итальянский клуб сделает предложение по трансферу обоих игроков.

В нынешнем сезоне 19-летний Камара принял участие в 19 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча. Что касается 26-летнего Товена, он забил 11 голов, а также отметился пятью результативными передачи в матчах чемпионата Франции.