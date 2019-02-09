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«Спартак» проиграл «Словану» в товарищеском матче со счётом 1:3

«Спартак» проиграл «Словану» в товарищеском матче со счётом 1:3
Футбол / РПЛ

Московский «Спартак» провёл товарищеский матч с братиславским «Слованом». Встреча завершилась победой словацкого клуба со счётом 3:1.

Автором первого гола стал нападающий Андраж Шпорар, отличившийся на 20-й минуте. До перерыва преимущество «Слована» удвоил полузащитник Давид Хольман. В начале второго тайма Шпорар оформил дубль. Единственный мяч в составе красно-белых забил форвард Георгий Мелкадзе на 84-й минуте.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 встречах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В матче 18-го тура чемпионата России подопечные Олега Кононова сыграют с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы)
09 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1 : 3
Слован Бр
Братислава, Словакия
0:1 – Шпорар – 20, 0:2 – Хольман – 31, 0:3 – Шпорар – 47, 1:3 – Мелкадзе – 84
Селихов был заменён из-за травмы на 11-й минуте товарищеской игры со «Слованом»
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