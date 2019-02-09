Селихов был заменён из-за травмы на 11-й минуте товарищеской игры со «Слованом»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов из-за повреждения не сумел доиграть товарищеский матч с братиславским «Слованом».

24-летний россиянин был заменён уже на 11-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел голкипер Александр Максименко.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», Селихов попросил замену из-за боли в спине, которая появилась после игры на выходе.

Напомним, Александр получил серьёзную травму ахиллова сухожилия в начале мая 2018 года. На восстановление вратарю понадобилось больше шести месяцев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Слован».

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 встречах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. В первой игре после зимнего перерыва красно-белые встретятся с «Краснодаром».