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Клопп: «Ливерпуль» одержал впечатляющую победу

Клопп: «Ливерпуль» одержал впечатляющую победу
Футбол / Англия

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после домашнего матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:0).

«Мы были недовольны своим футболом в последних двух матчах. Команда испытывала небольшие проблемы при игре на стандартах и должна была улучшить много вещей.

Мы столкнулись с травмами, а некоторые футболисты, которые были готовы сыграть, заболели перед матчем.

Сегодня «Ливерпуль» одержал впечатляющую победу. Команда показала выдающуюся игру. Третий гол — это мировой класс.

Хотели показать реакцию. Наша цель заключается не только в том, чтобы выйти на поле. Мы должны демонстрировать хороший футбол», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль», набрав 65 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.

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