«Ливерпуль» в кризисе? Нет, он разгромил «Борнмут» и вернул лидерство!

«Ливерпуль» завершал прошлый тур лидером АПЛ, а новый начинал уже будучи на втором месте. В среду «Манчестер Сити» выиграл перенесённый матч у «Эвертона», догнал команду Юргена Клоппа по количеству набранных очков и вышел вперёд по дополнительным показателям. Тем не менее Клопп всем видом показывал, что формальная потеря лидерства его не беспокоит:

«Борьба за чемпионство становится более интригующей, – констатировал факт главный тренер «Ливерпуля». – Но я не сомневался, что так и будет. Не думаю, что кто-то рассчитывал на нашу победу с преимуществом в 12 очков от ближайшего преследователя. Я понимал – плотная борьба будет вестись до конца. Хорошо, что мы продолжаем находиться в этой гонке».

«Ливерпуль» плохо провёл первый месяц года. У Клоппа с этим постоянные проблемы Главное — вернуть здоровье игрокам.

Если кто-то решил, что у «Ливерпуля» начался кризис после двух подряд ничьих в АПЛ, то сегодняшний разгром «Борнмута» на «Энфилде» это мнение опровергает. Правда, есть одно «но». Соперник у красных был таким, по которому сложно оценивать состояние своей команды. Недавно команда Эдди Хау уничтожила дома «Челси» – 4:0. С другой стороны, «Борнмут» проиграл 12 из 17 последних матчей в разных турнирах.

В Ливерпуле «вишни» тоже были «съедены» за какие-то полчаса. Хозяева с самого начала имели большое преимущество, владели мячом в первом тайме 71% игрового времени. Садио Мане открыл счёт после кросса Джеймса Милнера. Это пятый матч в нынешнем сезоне для Милнера на позиции правого защитника – и третья голевая передача. Столько же он сделал в 19 играх на привычном для себя месте в центре поля. Не исключено, что Мане находился в небольшом офсайде, когда Милнер отравлял мяч в штрафную, однако судья засчитал гол.

Во втором голевом эпизоде сработал фирменный прессинг команды Клоппа. Экс-хавбек «Ливерпуля» Джордан Айб потерял мяч на фланге, после чего Эндрю Робертсон быстро сделал передачу к штрафной Жоржиньо Вейналдуму. Голландец перекинул мяч через 39-летнего Артура Боруца – симпатичный гол! Но ещё более красивый гол красные забили вскоре после перерыва. Стремительная атака началась с аута, а закончилась хитрой передачей Роберто Фирмино на Мо Салаха. Бразилец оставил мяч египтянину подошвой. Лучший бомбардир чемпионата Англии в 17-й раз поразил цель.

Хорошая новость для Клоппа – залечил травму и сыграл 15 минут штатный правый защитник Трент Александер-Арнольд. Можно возвращать Милнера в полузащиту. К слову, Александер-Арнольд в концовке упустил шанс забить: Боруц совершил прекрасный сейв.



«Ливерпуль» снова лидер АПЛ. Теперь все мысли команды о Лиге чемпионов. Впереди пауза в 10 дней, после которой финалист предыдущей ЛЧ сыграет на «Энфилде» с «Баварией».