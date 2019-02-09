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«Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд Таун» в матче Премьер-лиги

«Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд Таун» в матче Премьер-лиги
Футбол / Англия

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд Таун» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Арсенала» Алекс Айуоби, отличившийся на 16-й минуте. До перерыва преимущество «канониров» удвоил форвард Александр Ляказетт. В добавленное время второго тайма защитник лондонцев Зеад Колашинац забил в свои ворота.

«Арсенал», набрав 50 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Хаддерсфилд Таун» (11) — 20-е.

Другие результаты 26-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1

«Саутгемптон» — «Кардифф Сити» — 1:2

«Уотфорд» — «Эвертон» — 1:0.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
09 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 – Айуоби – 16, 0:2 – Ляказетт – 44, 1:2 – Колашинац – 90+3 (автогол)
Англия - Премьер-лига. 26-й тур
09 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 – Ноубл – 27 (пен), 1:1 – Заха – 76
Англия - Премьер-лига. 26-й тур
09 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
1 : 2
Кардифф Сити
Кардифф
0:1 – Бамба – 69, 1:1 – Стивенс – 90+1, 1:2 – Зохоре – 90+3
Англия - Премьер-лига. 26-й тур
09 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 – Грэй – 65
Удаления: нет – Зума, 90+5
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