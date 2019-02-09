«Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд Таун» в матче Премьер-лиги

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд Таун» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Арсенала» Алекс Айуоби, отличившийся на 16-й минуте. До перерыва преимущество «канониров» удвоил форвард Александр Ляказетт. В добавленное время второго тайма защитник лондонцев Зеад Колашинац забил в свои ворота.

«Арсенал», набрав 50 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Хаддерсфилд Таун» (11) — 20-е.

Другие результаты 26-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1

«Саутгемптон» — «Кардифф Сити» — 1:2

«Уотфорд» — «Эвертон» — 1:0.