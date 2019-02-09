«Бёрнли» нанёс поражение «Брайтону»

«Бёрнли» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение клубу «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча, проходившая на стадионе «Фалмер — Зе Амекс», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. На 26-й минуте счёт открыл Крис Вуд. После перерыва новозеландский форвард удвоил преимущество «Бёрнли», а точку поставил Эшли Барнс, реализовавший на 74-й минуте пенальти.

После этой победы «Бёрнли» набрал 27 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 27 очками занимает 14-ю строчку. От зоны вылета обе команды отделяют три очка.

В следующем туре АПЛ «Брайтон» в гостях сыграет с «Лестер Сити», а «Бёрнли» будет принимать «Тоттенхэм Хотспур».