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«Бёрнли» нанёс поражение «Брайтону»

«Бёрнли» нанёс поражение «Брайтону»
Футбол / Англия

«Бёрнли» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение клубу «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча, проходившая на стадионе «Фалмер — Зе Амекс», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. На 26-й минуте счёт открыл Крис Вуд. После перерыва новозеландский форвард удвоил преимущество «Бёрнли», а точку поставил Эшли Барнс, реализовавший на 74-й минуте пенальти.

После этой победы «Бёрнли» набрал 27 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 27 очками занимает 14-ю строчку. От зоны вылета обе команды отделяют три очка.

В следующем туре АПЛ «Брайтон» в гостях сыграет с «Лестер Сити», а «Бёрнли» будет принимать «Тоттенхэм Хотспур».

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
09 февраля 2019, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 : 3
Бёрнли
Бёрнли
0:1 – Вуд – 26, 0:2 – Вуд – 61, 0:3 – Барнс – 74 (пен), 1:3 – Даффи – 76
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