Рамос: «Реал» будет бороться за чемпионство, несмотря на преимущество «Барсы»

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос после победы со счётом 3:1 в выездном матче 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (3:1) сказал, что его команда сохраняет шансы на чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Вопрос о чемпионстве ещё открыт. На кону много очков. Любая команда может осложнить жизнь, это было видно в первом круге. «Реал» сохраняет надежду. Будем бороться за титул и попытаемся составить конкуренцию «Барселоне», несмотря на то что у неё солидное преимущество», — цитирует Рамоса Goal со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстаёт от «Барселоны» на пять очков, при этом у каталонской команды есть одна игра в запасе.