«Атлетико» и «Реал» сыграли потрясающе. Всё испортил судья

Давайте сначала о хорошем. Гол Каземиро в любом случае вошёл бы в историю, потому что это первый гол «Реала» на новом стадионе «Атлетико». Большая редкость, что такие исторические моменты достаются не унылым тычкам на опережение и ударам с пенальти, а шедеврам. Гол Каземиро – шедевр. Мы восхищались бы этим ударом, если бы его нанёс нападающий, но давайте не забывать, что Каземиро за четыре года в Испании забивает в среднем по четыре раза в год. То есть для него гол – если не праздник, то квартальная премия.

Ещё о хорошем. «Атлетико» — своеобразная команда, иногда бывает трудно отличить её хороший матч от плохого. Так вот, первый тайм с «Реалом» в исполнении хозяев был отличным. «Атлетико» давал мастер-класс на тему «Как полностью контролировать соперника, не касаясь мяча». Гризманн, Мората и Лемар – самые атакующие игроки в команде Симеоне – за 45 минут совершили восемь отборов, столько же, сколько весь «Реал». Этот мощный прессинг не был бесплодным: гости ничего не показали с игры. После первого тайма у Диего Симеоне были все основания сказать: «Мы играли лучше». В рамках собственной системы игры, суть которой в том, чтобы контролировать соперника, когда тот владеет мячом, АТМД был совершенен. Даже Диего Годин сделал отбор на чужой половине поля.

Мощный прессинг приносил пользу не только в защите, но и в атаке. «Атлетико» не позволил ничего создать «Реалу» с игры, а собственный гол забил как раз в быстрой атаке после отбора Анхеля Корреа. Отобрали мяч на фланге – пас на ход на Гризманна – гол в домик Куртуа. Классика команды, которая сознательно перекрывает центр, чтобы выжать соперников на фланг, а там убить и ограбить.

К нарушению правил перед голом «Атлетико» мы вернёмся чуть ниже. А пока: ещё кое-что можно выделить в качестве позитива: «Реал» при Сантьяго Солари достиг зидановских высот в умении давать результат без игры. Когда в Мадриде тренировал Зинедин Зидан, одним из главных впечатлений от команды было отсутствие явной корреляции между качеством игры и результатами. «Реал» набирал по 20 очков благодаря голам на последних минутах (в чемпионском сезоне), забивал со спорных пенальти, иногда, как сейчас модно говорить, отскакивал. Часто хотелось списать результаты на везение, но не получалось: это происходило не эпизодически, а постоянно.

С приходом Солари «Реал» выигрывает чаще, чем «Барса». Как он это делает Актуально в преддверии сегодняшнего класико.

Так вот, кажется, Солари овладел тем же трюком на том же потрясающем уровне. За 80 минут игры в равных составах «Реал» не создал с игры ничего, но забил дважды: с углового и пенальти. А потом, когда проигрывавший соперник раскрылся, наказал в контратаке. Кто сказал, что такой план на игру хуже?

Как играть в шахматы с голубем

А теперь давайте о плохом. Футбол иррационален. Мощно считать удары по воротам, владение мячом, потом стать более продвинутым и считать xGChain, можно вывести закономерность на основании системы статистического анализа, но в одном матче всё это ничего не значит. Кто угодно может победить кого угодно. Можно иметь хороший план, можно нейтрализовать соперника, можно перекрыть центр поля и в рамках своей системы дойти до совершенства. И проиграть. Это может быть и хорошо, и плохо.



Прекрасно, когда систему рушит гол опорника через себя. Прекрасно, когда это героический и нелепый навал в концовке, который приводит к двум голам в добавленное время в финале Лиги чемпионов. Прекрасно, когда справедливость и несправедливость борются за жизнь в рамках, заданных условиями игры. В этих рамках иррациональность футбола влюбляет в игру.

Ужасно, когда в 2019 году, когда у немощных испанских арбитров наконец появилось электронное зрение, они продолжают подыгрывать несправедливости. Все знают анекдот про игру в шахматы с голубем. Иррациональность футбола прекрасна тем, что в отдельно взятом матче даже голубь может обыграть гроссмейстера. По правилам, своими силами – это футбол. Но если голубь нагадит на доску, разметает фигуры и на этом основании победит – знаете, такая иррациональность как-то и не цепляет. Скорее вызывает разочарование.



Так вот, о голубе. К работе судьи Хавьера Эстрады, по сути, только один вопрос. Смотрите, эпизод первый.

И эпизод второй.

Вопрос судье такой: как это вообще?



Одно из двух. Либо в первом случае место фола (который произошёл до штрафной) определили на глаз – плюс-минус метр, это мелочи. Тогда почему во втором случае офсайд (а офсайд был, если мерять не по руке) определяли с точностью до миллиметра? Либо в любой непонятной ситуации спорные моменты надо трактовать в пользу атакующей команды. Тогда почему сложный момент с офсайдом не трактовали в пользу атакующей команды?



Нет проблем с VAR, есть проблема с людьми, которые используют технологии. В одном из случаев высчитываются миллиметры, чтобы правильно провести линию и определить офсайд, а в другом случае наличие толстой белой линии, нарисованной на газоне краской, ничего не значит. Двойные стандарты – проблема не технологий, а людей. Иногда хватает миллиметров, чтобы принять строгое, но справедливое решени, как в случае с отменённым голом Мораты. А иногда и метра недостаточно.



Просто напомню, что именно ошибки судей – это причина, по которой ввели VAR. Ввели не зря, и вот пример из нашего матча. Пример, который лучше всего иллюстрирует проблему: дело даже не в конкретном Хавьере Эстраде, а в том, что вся история с VAR — о том, как можно испортить хорошую идею.

Анхель Корреа сфолил на Винисиусе Жуниоре перед тем, как «Атлетико» забил гол. Но судья не заметил. Потом, когда он посмотрел видеоповтор и не нашёл нарушения правил, никто не понял, что произошло. Вот объяснение эпизода от известного испанского экс-судьи Итурральде Гонсалеса: фол на Винисиусе в принципе не относится к числу моментов, в которых можно использовать видеоповтор. Поэтому, если арбитр не зафиксировал фол в момент игры, то потом уже ничего сделать нельзя. VAR использовали, чтобы проверить, не было ли у Гризманна офсайда. Офсайда не было — гол засчитан. Отменить гол на основании фола на Винисиусе арбитр не мог, даже увидев с помощью VAR, что это был фол.

Абсурд? Да, и снова это не проблема технологий, а проблема тех, кто решил, что VAR подходит только для определения моментов с офсайдом, пенальти и красной карточкой. А для остальных моментов не подходит, даже если они привели к голу. А почему не подходит? Да не задавайте вы голубям таких вопросов.



Просто ввести видеоповторы – недостаточно. Это отличная идея, но любую хорошую идею нужно реализовать до конца. VAR должен был сделать спорные моменты в футболе более прозрачными, для этого все должны видеть то же, что и арбитр, и понимать, почему он принимает решение. До тех пор, пока никто не понимает логику принятия решений, нельзя говорить о том, что видеоповторы пришли в футбол. Пока ещё нет. Пока что очередной голубь сломал очередную шахматную доску и испортил очень интересную партию, просто сегодня за ним наблюдало больше камер, чем раньше.



И не так уж важно, кто в итоге победил, а кто больше заслуживал победу. По результативным ошибкам судьи — ничья 1:1 (гол Гризманна и пенальти). Это «Атлетико» и «Реал» — обе команды в любом случае достойны победы. Можно просто им не мешать.



Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович».