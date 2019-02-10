Кавани и Верратти могут пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель на пресс-конференции после домашнего матча 24-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (1:0) заявил, что нападающий Эдинсон Кавани и полузащитник Марко Верратти могут пропустить предстоящую выездную игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Верратти пропустил несколько матчей «ПСЖ» из-за растяжения связок голеностопного сустава левой ноги, однако провёл на поле 59 минут в игре с «Бордо».

Кавани во вчерашней встрече получил повреждение бедра. Форвард доиграл первый тайм, однако после перерыва вместо него вышел нападающий Килиан Мбаппе.

Напомним, обе игры с «Манчестер Юнайтед» точно пропустит лидер «ПСЖ» Неймар, который продолжает восстанавливаться после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «МЮ» — «ПСЖ» состоится в Манчестере 12 февраля. Ответную игру команды проведут в Париже 6 марта.