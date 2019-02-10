Сульшер: понимаю, почему Рашфорда сравнивают с Мбаппе

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о форварде команды Маркусе Рашфорде и нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Маркус станет игроком топ-класса. Мне нравится работать с ним. Уверен, тренерский штаб «ПСЖ» смотрит на Рашфорда так же, как мы смотрим на Мбаппе, который является главной угрозой сопернику.

Килиан продемонстрировал фантастический рост. Понимаю, почему Маркуса сравнивают с ним. Нападающие сейчас не доминируют, но эти двое окажут огромное влияние на футбол в течение следующих 10 лет», — приводит слова Сульшера Goal.

12 февраля «Манчестер Юнайтед» на своём поле проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.