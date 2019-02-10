«Атлетико» показал фото спорных моментов матча с «Реалом»

Мадридский «Атлетико» на своей странице в «Твиттере» опубликовал фото спорных моментов домашнего матча 23-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:3).

Фото доступно на странице «Атлетико» в «Твиттере».

На первом изображении «матрасники» обратили внимание на эпизод с фолом защитника команды Хосе Хименеса на форварде «Реала» Винисиусе Жуниоре. После просмотра видеоповтора рефери принял решение назначить пенальти в ворота «Атлетико». Хименес после игры заявил, что нарушил правила до штрафной площади.

На втором изображении показан момент с отменённым голом нападающего Альваро Мораты из-за офсайда.

Также мадридский клуб обратил внимание на эпизод, произошедший в штрафной «Реала», когда полузащитник «сливочных» Каземиро задел ногу Мораты. Арбитр тогда не зафиксировал фол.

«Реал», набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетико» (44) — третье.