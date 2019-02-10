Игуаин: Сарри — тренер, который знает, как извлечь максимум пользы из меня

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», рассказал о работе с наставником Маурицио Сарри.



«Сарри — тот тренер, который может вытащить лучшее из меня. Хорошо его знаю, он хорошо знает меня. Надеюсь, скоро вернусь к тому уровню, который был у меня раньше. Такова моя цель. Сарри помогает мне в этом, знает мою игру и как извлечь из меня максимум пользы.



Очень рад быть с „Челси“. Это замечательный клуб, с прекрасным стадионом. Получаю фантастический опыт. Надеюсь, со временем мы сможем достичь всех целей.



После 6 лет в чемпионате Италии я почувствовал, что многого там достиг. Конечно, это было непросто, но когда появилась возможность приехать в Англию, я понял, что не могу её упустить. Не колебался ни секунды, когда поступило предложение из „Челси“. Хочу показать здесь лучший результат», — приводит слова Игуаина Sky Sports.

Сарри: надеюсь, что я футбольный отец Игуаина