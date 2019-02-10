Форвард «Бордо», отстранённый от работы с командой, извинился за своё поведение

Нападающий «Бордо» Янн Карамо принёс извинения за неподобающее поведение. Ранее 20-летний футболист был отстранён от работы в команде за ссору с помощником главного тренера. Позже Карамо подвергся критике со стороны болельщиков «Бордо» за то, что во время матча с «Марселем» (0:1) отправился в Париж за покупками и рассказывал об этом в социальных сетях.



«Приношу искренние извинения людям, которых обидел словами или поведением. Виню себя за некоторые слова и действия. Мне печально от того, что искренность иной раз трактуется как провокация или даже высокомерие. Некоторые исказили ситуацию. Искренне надеюсь, что люди перестанут верить всему, что видят и слышат, и будут анализировать информацию», — написал Карамо на странице в "Инстаграме".