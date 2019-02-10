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«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15
Футбол / Испания

Сегодня, 10 февраля, на стадионе «Месталья» в Валенсии в матче 23-го тура чемпионата Испании встретятся «Валенсия» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. В качестве ассистентов главного судьи выступят Мануэль Анхель Торре Симьяно и Хосе Луис Мартинес Серрато. Резервный рефери — Рубен Мата.

«Валенсия» набрала 30 очков в 22 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» (30) располагается строчкой ниже, на 9-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 50 очков в 22 матчах.

Прямая видеотрансляция матча «Валенсия» — «Реал Сосьедад» на «Чемпионате».

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