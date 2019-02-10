Канселу: Роналду тренируется и играет так, будто он одного возраста со мной

Португальский защитник «Ювентуса» Жоау Канселу поделился мнением о соотечественнике и партнёре по команде нападающем Криштиану Роналду.



«Я чувствую себя гораздо более полноценным футболистом и многому учусь в «Ювентусе». Очень здорово играть в одной команде вместе с Роналду. Криштиану тренируется и играет так, будто он одного возраста со мной", — приводит слова Канселу A Bola.

Напомним, что оба португальца стали игроками «Ювентуса» прошлым летом. 24-летний Канселу перешёл из «Валенсии» за € 40,4 млн. В этом сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате Италии, забил один гол и отдал две результативные передачи. 34-летний Роналду перебрался в «Ювентус» из «Реала» за € 117 млн. На его счету в нынешнем сезоне 17 забитых мячей и шесть голевых передач в 22 матчах Серии А.