Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Валенсия». 07 февраля. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Мама Роналду: та девушка не в карты пришла играть с Криштиану

Мама Роналду: та девушка не в карты пришла играть с Криштиану
Футбол / Италия

Мария Долорес Авейру, мама португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, прокомментировал обвинения в адрес своего сына в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.

«Я уверена в своём сыне. Когда та девушка пошла к Криштиану, она не в карты собиралась с ним играть. Она шла, чтобы кое-что сделать. Я знаю своего сына», — приводит слова Долорес Correio da Manhã.

Ранее 34-летняя модель Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это $ 375 тыс. Однако в сентябре 2018 года посредством СМИ она объявила об изнасиловании. Позже появилась информация ещё о трёх предполагаемых жертвах футболиста.

Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент