Мама Роналду: та девушка не в карты пришла играть с Криштиану

Мария Долорес Авейру, мама португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, прокомментировал обвинения в адрес своего сына в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.

«Я уверена в своём сыне. Когда та девушка пошла к Криштиану, она не в карты собиралась с ним играть. Она шла, чтобы кое-что сделать. Я знаю своего сына», — приводит слова Долорес Correio da Manhã.

Ранее 34-летняя модель Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это $ 375 тыс. Однако в сентябре 2018 года посредством СМИ она объявила об изнасиловании. Позже появилась информация ещё о трёх предполагаемых жертвах футболиста.