Черышев — в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Реалом Сосьедад»

«Валенсия» и «Реал Сосьедад» объявили составы на матч 23-го тура испанской Примеры, который состоится на стадионе «Месталья». Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев начнёт встречу с первых минут.
«Валенсия»: Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Ронкалья, Парехо, Солер, Кондогбиа, Черышев, Лоренсо, Гамейро.
Запасные: Доменек, Гуэдеш, Коклен, Васс, Торрес, Родриго, Собрино.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Франсуа, Льоренте, Навас, Субельдия, Янузай, Ильяраменди, Мерино, Оярсабаль, Виллиан Жозе.
Запасные: Мойя, Морено, Муньос, Пардо, Фуэнтес, Хуанми, Рамирес.
Матч «Валенсия» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 10 февраля, в Валенсии. Встреча начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.
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