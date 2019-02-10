Черышев — в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Реалом Сосьедад»

«Валенсия» и «Реал Сосьедад» объявили составы на матч 23-го тура испанской Примеры, который состоится на стадионе «Месталья». Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев начнёт встречу с первых минут.

«Валенсия»: Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Ронкалья, Парехо, Солер, Кондогбиа, Черышев, Лоренсо, Гамейро.

Запасные: Доменек, Гуэдеш, Коклен, Васс, Торрес, Родриго, Собрино.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Франсуа, Льоренте, Навас, Субельдия, Янузай, Ильяраменди, Мерино, Оярсабаль, Виллиан Жозе.

Запасные: Мойя, Морено, Муньос, Пардо, Фуэнтес, Хуанми, Рамирес.

Матч «Валенсия» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 10 февраля, в Валенсии. Встреча начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.