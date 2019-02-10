Эриксен: шансы «Тоттенхэма» на чемпионство? Всё возможно

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен прокомментировал победу лондонцев в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером». Хозяева победили со счётом 3:1, а Эриксен стал автором одного из голов. После этой победы «Тоттенхэм» набрал 60 очков. Лондонцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов.

«Шансы на чемпионство? Всё возможно.

Сегодня можно сказать, что нас несколько раз спас Льорис. Отбитый им пенальти придал нам уверенности в собственных силах.

Гол в концовке? Я знаю, что мы выиграли несколько матчей, забивая в последние 10 минут», — приводит слова Эриксена Evening Standard.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Бёрнли».