«Бенфика» разгромила «Насьонал» в Примейре со счётом 10:0

В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила «Насьонал» со счётом 10:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».

Счёт уже на 1-й минуте открыл Алехандро Гримальдо. До перерыва хозяева отличились ещё дважды, дублем отметился Харис Сеферович. Во втором тайме дубль сделал Жонас, ещё по голу забили Жоау Секейра, Пицци, Франсишку Феррейра, Рубен Диаш и Рафаэл Силва.

Напомним, что главным тренером «Насьонала» является экс-игрок московского «Динамо» Коштинья.

После матча «Бенфика», набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице португальского национального чемпионата. «Насьонал» (20) находится в зоне вылета на 16-м месте.

В следующем туре «Бенфика» на выезде сыграет с «Авешем». Матч состоится 18 февраля.