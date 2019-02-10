10 голов в одни ворота в видеообзоре матча «Бенфика» — «Насьонал»

В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила «Насьонал» со счётом 10:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».

На 1-й минуте счёт открыл Алехандро Гримальдо, которому ассистировал Харис Сеферович. В середине тайма забил уже сам Сеферович. В этом эпизоде голевым пасом отметился Жоау Секейра. Вскоре Сеферович довёл счёт до крупного благодаря передаче Андре Алмейды.

Во втором тайме отличился Секейра с передачи Пиццы. Вскоре голом отметился и сам Пицци, который реализовал пенальти. После этого Пицци сделал ещё один голевой пас, который преобразовал в гол Франсишку Феррейра. Затем Рубен Диаш и Жонас довели счёт до 8:0. Девятый гол забил Рафаэл Силва, а Пицци отметился третьим голевым пасом. Точку в матче поставил Жонас — 10:0.

После матча «Бенфика», набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице португальского национального чемпионата. «Насьонал» (20) находится в зоне вылета на 16-м месте.