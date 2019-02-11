Калачёв: много факторов указывает на то, что пора завершать карьеру

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв признался, что готов к скорому завершению спортивной карьеры.

«Думаю об этом, и достаточно часто. На данный момент есть задача восстановиться и попытаться помочь команде в концовке сезона. Окончательное решение приму ближе к завершению чемпионата.

Стал реже попадать в основной состав, сейчас получил тяжёлую травму… Это звонок, ведь здоровье — главный критерий в спорте. После завершения карьеры хочется нормально жить и не чувствовать болей в суставах. Плюс мне уже будет 38 лет. Кто-то и до 35 не доигрывает. Поэтому, наверное, много факторов указывает на то, что пора заканчивать. Я близок к этому решению. Но в душе пока не могу с этим смириться. Плюс многое будет зависеть от заинтересованности клуба во мне. Карьеру точно хочу завершить в «Ростове», — цитирует Калачёва Sportbox.