Новосадов: когда забили «Спартаку» 4-й, подумал: «И в ЦСКА крутые парни есть»

Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов поделился воспоминаниями о разгромной победе в дерби со «Спартаком» в сентябре 1998 года (4:1).



«Разгром «Спартака» со счётом 4:1? Заряженность была колоссальная. Выходили – и грызли это поле. Когда Хомуха четвёртый забил и я увидел разведённые руки Филимонова, в голове проскочило: «Да, и у нас в ЦСКА крутые парни есть».



Неожиданный гол от Робсона в самом конце матча? Дурак потому что. Не надо читать бразильца, особенно такого. Я посмотрел: двое набегают на дальней штанге, а Робсон голову опустил. И я подумал: «Ну, сладкий, я тебя сейчас возьму». А сладким в итоге оказался я: он в ближний угол пробил. Я потом дико корил себя за это! Почему? Хотелось всухую сыграть. Мне в том чемпионате забили ещё только в последней игре, в Ярославле. Остальные по ходу этой серии все на ноль провёл. Сам виноват, что запустил. Читающий мальчик в ЦСКА был. Открыл журнал не на той странице», — сказал Новосадов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Антону Третяку и Денису Целых.

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