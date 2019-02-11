Защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал, когда португальский нападающий Криштиану Роналду сообщил ему о своём решении покинуть мадридский клуб и перейти в «Ювентус».
«Мы готовились к финалу Лиги чемпионов, когда он сказал мне, что уходит. Я понимаю, что раньше не договаривал всей информации журналистам, но это лишь потому, что мне пришлось», — приводит слова Марсело Football Espana.
Ранее появилась информация, что Криштиану Роналду, который перешёл в стан туринцев минувшим летом, пытается убедить Марсело перейти в «Ювентус». Между футболистами сохранились дружеские отношения, и они часто общаются. Утверждается, что в ходе этих бесед португалец убеждает Марсело присоединиться к нему в «Ювентусе». Напомним, контракт бразильца с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года.
Марсело: перед финалом Лиги чемпионов Роналду сказал, что уходит из «Реала»