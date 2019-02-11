Чалов: последний собственный гол, который удивил, – «Реалу» в Лиге чемпионов

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, какой из последних собственных голов удивил его больше всего.

«Процент брака с Гончаренко ещё не обсуждали. Но нападающий должен созидать, для него основной критерий – реализация моментов. Если реализация высокая, то этот нападающий хороший, если нет, то не очень. Если ты даже ошибаешься, но забиваешь, никто слова не скажет.



Переизбытка футбола в моей жизни пока нет. Мне нравится смотреть Англию, Испанию и Германию. Немцев получается смотреть реже, но обзоры матчей с участием главных команд смотрю. Иногда ловлю себя на мысли, как играет тот или иной игрок, но пока что больше смотрю как зритель.



Первый раз недавно обменялся футболками с Черных из «Динамо», но я не коллекционирую футболки. Не болен этим. Что я храню, так это свои старые бутсы.



Последний собственный гол, который удивил, – «Реалу» в Лиге чемпионов. Всегда нравится, когда оставляешь вратаря и защитников не у дел. Также вспоминается гол «Уралу», когда мы с Ахметовым сыграли в стенку и мне показалось, что вратарь упал, на повторе этого не было. Обожаю, когда ловишь этот кураж во время матча и у тебя всё как будто в замедленном действии.



Мои любимые нападающие: Агуэро и Левандовски. Остальные сейчас — больше фланговые игроки, которые при желании могут сыграть в центре, как, например, Азар и Салах.



В письме самому себе в будущее написал бы: «Будь проще и получай удовольствие от того, что ты делаешь», — сказал Чалов в интервью телеканалу „Россия 24“.