Абель Эрнандес: Чалов – лучший форвард в РПЛ

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес поделился мнением о форварде столичного клуба Фёдоре Чалове.

«Мы с ним и вместе неплохо играем. Мне он нравится — быстрый, мощный, крайне талантливый парень. Когда мы играем в паре, мне даже проще. Считаю, что в российской лиге Федя — лучший форвард», — цитирует Эрнандеса Sport24.

Также Абель рассказал об игре против защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона во время выступлений за различные европейские команды.

«Мы друг против друга играли и в Италии, и в Чемпионшипе. Когда встретились в Москве, стали вспоминать, как это было. Я скидывал ему в WhatsApp фото, где ухожу от него и забиваю гол. Хёрдур отвечал снимками, на которых он отнимает у меня мяч. В ЦСКА мы сблизились и благодаря этой теме», — отметил уругваец.