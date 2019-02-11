Защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал возможный переход в туринский «Ювентус».
«Конечно, „Ювентус“ — великолепная и грозная команда. В своё время я следил за этим клубом, даже менялся футболками с Недведом. При этом я всё ещё игрок „Реала“, у меня есть действующий контракт с клубом. Не знаю, откуда появились эти слухи. Я бы сказал, если бы были переговоры или мы достигли бы какого-нибудь соглашения», — приводит слова Марсело Football Italia.
Ранее сообщалось, что бывший товарищ Марсело по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду хочет видеть бразильца в туринском «Ювентусе». Напомним, контракт Марсело с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Марсело принял участие в 12 матчах за «Реал» в чемпионате Испании и забил 2 гола.
Марсело: «Ювентус» — великолепный клуб, но я не знаю, откуда слухи о переходе