Нисимура: хотелось бы больше общаться с игроками ЦСКА

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал о работе на сборах команды в Кампоаморе.



«Каждый день очень много тренируемся. Жизнь у нас определённо насыщенная, большие нагрузки. Нельзя сказать, что я с лёгкостью их переношу. Если тренеры проводят тяжёлую тренировку, несладко приходится всем. Понимаю, что делаю это в первую очередь для себя, поэтому выкладываюсь по максимуму.



У меня очень хороший контакт с тренерским штабом ЦСКА. С товарищами по команде — тоже, но хотелось бы общаться с ними ещё больше. Всё-таки языковой барьер пока присутствует. Работаю над улучшением взаимопонимания с партнёрами как на поле, так и за его пределами. Хотел бы понравиться им, быть с ними на одной волне», — сказал Нисимура в интервью клубной пресс-службе.

Нисимура: сейчас гораздо лучше понимаю, как взаимодействовать с игроками ЦСКА