Источник: зарплата Рэмси в «Ювентусе» составит более € 23 млн в год

Валлийский полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси подписал предварительное соглашение с туринским «Ювентусом», сообщает BBC.

По данным источника, зарплата Рэмси в итальянском клубе составит более € 23 млн в год. Хавбек перейдёт в «Ювентус» летом 2019 года, когда истечёт срок его контракта с «Арсеналом». Таким образом, футболист достанется туринцам бесплатно.

«Арсенал» пытался сохранить игрока, но не сумел удовлетворить его требования по заработной плате.

В нынешнем сезоне 28-летний Рэмси принял участие в 22 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами. Также на его счету три матча и один гол в Лиге Европы.