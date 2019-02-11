«Ювентус» и «Интер» поборются за венгерского хавбека Собослаи

«Ювентус» и «Интер» проявляют интерес к венгерскому полузащитнику «Ред Булл Зальцбург» Доминику Собослаи. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sportmediaset.

По данным источника, итальянские клубы уже на протяжении некоторого времени следят за прогрессом футболиста. «Ред Булл Зальцбург» оценивает игрока в € 10 млн. Также Собослаи входит в сферу интересов «Баварии» и «Арсенала».

18-летний Собослаи является воспитанником «Ред Булл Зальцбург». В нынешнем сезоне он на правах аренды выступает за клуб второй австрийской Бундеслиги «Лиферинг». Собослаи провёл 14 матчей за «Лиферинг» во всех турнирах, стал автором семи забитых мячей, а также отметился пятью результативными передачами.