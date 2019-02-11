«Челси» дал Сарри месяц на исправление ситуации

Руководство лондонского «Челси» не планирует в ближайшее время увольнять Маурицио Сарри с поста главного тренера команды. Об этом сообщает Goal со ссылкой на бывшего игрока «аристократов» Рона «Тесака» Харриса.

По данным источника, итальянскому специалисту дано указание улучшить результаты команды в течение ближайшего месяца.

Напомним, в 26-м туре чемпионата Англии «Челси» проиграл «Манчестер Сити» (0:6), а в трёх последних выездных встречах АПЛ «аристократы» уступили с общим счётом 0:12.

После 26 туров «Челси», набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, от четвёртого места, которое даёт право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов, лондонский клуб отстаёт всего на одно очко.