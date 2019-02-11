Тухель — о Сульшере в «МЮ»: если врач вылечил, то не важно, как он это сделал

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением о работе Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Не знаю Сульшера, не знаю всей ситуации в команде. Ничего не могу сказать. Конечно, у его прихода в „Манчестер Юнайтед“ был эффект. В Германии говорят: если врач вас вылечил, то не важно, как он это сделал.



Он был опасен на поле, когда был игроком „Манчестер Юнайтед“. Сейчас он вновь побеждает с командой, только в роли тренера. Для нас эта встреча — серьёзный вызов, но результат будет известен только по окончании игры», — приводит слова Тухеля Manchester Evening News.



Матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» состоится завтра, 12 февраля, на стадионе «Олд Траффорд».