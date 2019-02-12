Дзюба: в матче с «Фенербахче» не вижу фаворита

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

«Нас ждёт интересный матч, в котором я не вижу фаворита. Конечно, для нас неплохо, что первую игру мы проводим в гостях, так как всё решится уже во второй встрече дома. При своих болельщиках, на нашем прекрасном стадионе играть всегда проще», — цитируют нападающего «Известия».

Матч «Фенербахче» — «Зенит» состоится сегодня, 12 февраля, в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

В шести матчах Лиги Европы Дзюба отметился пятью голами и одной результативной передачей. Во встрече с минским «Динамо» (8:1) он оформил хет-трик.

Подопечные Сергея Семака по итогам 17 туров единолично возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая «Краснодар» на один балл.