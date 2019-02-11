Иванович: «Зенит» ждёт тяжёлый матч с «Фенербахче», но мы к этому готовились

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».



«Мы знаем, что завтра нам предстоит тяжёлая игра, но мы к этому долго готовились. Надеемся на хороший результат. «Фенербахче» — это очень сильная и хорошая команда. Мы смотрели их матчи, и я думаю, что как мы, так и они готовы ко встрече.



У нас действительно появилось несколько новых игроков. Товарищеские матчи показали, что все они — хорошие футболисты. Безусловно, какое-то время на адаптацию нужно, но надеюсь, всё будет хорошо», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».



Матч «Фенербахче» — «Зенит» состоится завтра, 12 февраля, в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

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