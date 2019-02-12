«Спартак» на сборе в Турции сыграет с «Шерифом»

Стал известен один из соперников «Спартака» на заключительном сборе, который красно-белые проведут в Турции. В Белеке команда Олега Кононова 24 февраля сыграет против чемпиона Молдавии «Шерифа», сообщает пресс-служба тираспольского клуба.

Сегодня «Спартак» проведёт товарищескую встречу против словенского клуба «Мура 05», после чего футболисты вернутся в Москву. Игроки получат три выходных дня, после чего снова отправятся в Турцию. Ранее столичный клуб сыграл вничью с «Марибором» (1:1), а позже провёл товарищеские матчи с казахстанским «Актобе» (2:2) и «Слованом» (1:3).

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. В первой игре после зимнего перерыва «Спартак» встретится с «Краснодаром».