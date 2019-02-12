Зобнин: хочу, чтобы с каждой секундой мы в «Спартаке» становились всё ближе

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выступил с речью на командном ужине и обратился к футболистам московского клуба. 11 февраля он отметил 25-й день рождения.



«На самом деле, я очень рад здесь присутствовать. Я хочу, чтобы мы становились всё ближе и ближе с каждой секундой, чтобы становились семьёй. Мы все знаем нашу цель», — сказал Зобнин.

Видео доступно на странице «Спартака» в «Твиттере».



В нынешнем сезоне Роман провёл 14 встреч в чемпионате России. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В 17 матчах красно-белые одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.