«Балтика» сыграет в Турции со «Стяуа»

Определился третий соперник «Балтики» на втором турецком сборе. Завтра, 13 февраля, калининградская команда сыграет с бухарестским клубом «Стяуа» – самым титулованным в Румынии, сообщает официальный сайт российской команды.



«Стяуа» в настоящее время выступает в четвёртом дивизионе Румынии. Команда уверенно лидирует в своей лиге, в 15 турах одержав 14 побед при одном ничейном результате и разнице мячей 98:2. В последнем контрольном матче в Турции румыны накануне победили «Томь» со счётом 1:0.

«Балтика» после 24 туров занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 16-е место, имея в активе 25 очков. В 25-м туре калининградцы 3 марта на своём поле встретятся с курским «Авангардом».