Зуев сфотографировался с Клоппом на сборе в Марбелье

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сфотографировался с полузащитником «Ростова» Александром Зуевым. Обе команды в настоящее время находятся на сборе в Марбелье.



«Отправляемся на тренировку», — говорится в официальном «твиттере» донского клуба.

Сегодня, 12 февраля, «Ростов» сыграет товарищескую встречу с норвежской «Волеренгой». Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» ростовского клуба.

После 17 туров «Ростов» набрал 24 очка и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 18-м туре ростовчане на выезде сыграют с «Енисеем». Команда Валерия Карпина в настоящее время находится на сборе в Испании.