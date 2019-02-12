Игуаин: очень сложно перебраться и заиграть в АПЛ

Нападающий Гонсало Игуаин, ныне выступающий на правах аренды в «Челси», рассказал, что он знал о лондонской команде до перехода.

«У меня за плечами 12 лет игры в Европе, и это здорово, но нужно иметь высокий уровень концентрации, чтобы добиться этого. Ты не можешь расслабиться и должен быть психологически сильным. Нужно быть очень сильным психологически, чтобы достичь высокого уровня и оставаться на нём, поскольку это тот тип карьеры, где очень тяжело вернуться на прежний уровень при больших неудачах.

Перед переходом в «Челси» у меня было впечатление очень хорошей команды, отличного клуба, и, конечно, можно заметить, что у нас собраны талантливые игроки. Тренировочная база и все условия для тренировки просто на высочайшем уровне – всё это соответствует высочайшим стандартам. Очень сложно перебраться и заиграть в АПЛ, и я сделаю всё возможное, чтобы помочь «Челси», — цитирует форварда официальный сайт «Челси».